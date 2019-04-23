Больше десятка гериатрических кабинетов откроют на Ставрополье в 2019 году

23.04.19 11:14

© РИА Новости. Тарас Литвиненко

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Новые кабинеты для профилактики и лечения болезней старческого возраста откроются в текущем году в Ставропольском крае, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Мажаров.

"На сегодняшний день мы открыли 17 гериатрических кабинетов и более 50 гериатрических коек. К концу 2019 года в регионе всего будет работать 28 гериатрических кабинетов и 127 гериатрических коек", - сказал В.Мажаров.

Таким образом, до конца нынешнего года откроются 11 кабинетов и появятся 77 гериатрических коек.

В частности, на базе ставропольской городской больницы N3 созданы и уже работают 40 таких кабинетов, еще десять - в Железноводской городской больнице.

В будущем году Ставропольский край намерен вступить в пилотный проект по развитию гериатрической помощи, который будет реализован в рамках мероприятий "Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения" до 2025 года.

По словам министра, этот проект будет способствовать увеличению продолжительности активной жизни населения края.

"Увеличение продолжительности жизни людей и снижение смертности - это основные показатели деятельности отрасли здравоохранения, достижение которых запланировано до 2024 года в рамках исполнения "майских" указов президента. В Ставропольском крае средняя продолжительность жизни превышает 74 года, то есть в этом направлении поручение уже выполнено", - заключил глава краевого Минздрава.