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23.04.19 11:19
Время голосования на выборах в Мосгордуму сократят на два часа
Соответствующая поправка в кодекс одобрена на заседании комиссии Мосгордумы по госстроительству и местному самоуправлению во вторник и рекомендована к принятию на ближайшем пленарном заседании столичного парламента.
Как сообщил на заседании комиссии председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, в Единый день голосования, 8 сентября, в Москве будут проходить довыборы депутатов Госдумы РФ. При этом на федеральных выборах голосование завершается в 20:00.
"В этот день также будут проводиться довыборы депутатов Госдумы. А там установлено, что голосование проводится с 8:00 до 20:00. Поэтому предлагается закончить голосование на выборах в Мосгордуму также в 20:00", - сказал В.Горбунов.
Кроме того, по его словам, на выборах в Мосгордуму впервые пройдёт эксперимент по дистанционному голосованию, что расширяет возможности для волеизъявления избирателей.
Поправками в избирательный кодекс также увеличивается максимально допустимый размер избирательного фонда кандидатов в депутаты с 25 млн рублей до 35 млн.
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