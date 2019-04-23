Время голосования на выборах в Мосгордуму сократят на два часа

23.04.19 11:19

© РИА Новости. Александр Кряжев

23 апреля. Interfax-Russia.ru - На предстоящих 8 сентября выборах депутатов Мосгордумы избирательные участки будут открыты для голосования до 20:00, а не до 22:00, как предусматривается действующим Избирательным кодексом столицы.

Соответствующая поправка в кодекс одобрена на заседании комиссии Мосгордумы по госстроительству и местному самоуправлению во вторник и рекомендована к принятию на ближайшем пленарном заседании столичного парламента.

Как сообщил на заседании комиссии председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, в Единый день голосования, 8 сентября, в Москве будут проходить довыборы депутатов Госдумы РФ. При этом на федеральных выборах голосование завершается в 20:00.

"В этот день также будут проводиться довыборы депутатов Госдумы. А там установлено, что голосование проводится с 8:00 до 20:00. Поэтому предлагается закончить голосование на выборах в Мосгордуму также в 20:00", - сказал В.Горбунов.

Кроме того, по его словам, на выборах в Мосгордуму впервые пройдёт эксперимент по дистанционному голосованию, что расширяет возможности для волеизъявления избирателей.

Поправками в избирательный кодекс также увеличивается максимально допустимый размер избирательного фонда кандидатов в депутаты с 25 млн рублей до 35 млн.