Более 50 тыс. деревьев высадят в Подмосковье в рамках акции "Лес Победы"

23.04.19 11:25

© РИА Новости. Сергей Пятаков

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Традиционная экологическая акция "Лес Победы" пройдет в Московской области в субботу, 11 мая, более чем на одной тысяче площадок, сообщил председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Иван Советников.

"В этом году 11 мая, в субботу, в 11:00 мы предлагаем на территории всех муниципалитетов Московской области сажать цветущие сады и аллеи, чтобы знать и помнить наших героев. (...) "Лес Победы" пройдет в каждом муниципальном образовании, всего запланировано около 1,4 тыс. площадок", - сказал И.Советников на заседании правительства Московской области.

Он добавил, что в этот день в Подмосковье планируют высадить более 50 тыс. деревьев и кустарников - в том числе сирень, яблони, клены, вишни, груши, липы и рябины.

Акция "Лес Победы" ежегодно проходит в Московской области весной, она приурочена к празднованию Дня Победы 9 мая. В 2018 году участие в ней приняли более 300 тыс. человек. Было высажено более 110 тыс. деревьев на площадках, организованных в городах, и почти 1,5 млн сеянцев - в лесах региона.