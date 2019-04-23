Палы травы и возгорания свалок стали причинами крупных пожаров в Забайкалье

23.04.19 11:32

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

23 апреля. Interfax-Russia.ru - В Забайкальском крае возбуждены 14 уголовных дел по фактам масштабных лесных пожаров, перекинувшихся на 17 населенных пунктов, сообщает пресс-центр главного управления МЧС по региону во вторник.

"Предварительными причинами пожаров в населенных пунктах в десяти случаях явились палы травы, в четырех случаях вероятным источником возгорания послужили свалки твердых бытовых отходов. В одном случае предварительной причиной пала травы, зашедшего в село, стал лесной пожар. Один из пожаров предположительно произошел из-за тлеющей золы внутри населенного пункта. Еще один пожар произошел из-за перехлеста электропроводов вне границ населенного пункта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возбуждено 14 уголовных дел по ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности), половину из них завели органы дознания МЧС.

"Особое внимание специалистов уделяется выполнению органами местного самоуправления превентивных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в весенний пожароопасный период. Специалисты устанавливают фактическое наличие двойных минерализованных полос. Обследуют пройденные огнем территории для установления первичных источников загораний", - подчеркивается в пресс-релизе.

Ранее СКР сообщил, что возбудил уголовные дела о халатности после масштабных пожаров в Забайкальском крае, уничтоживших около сотни домов и свыше 5,6 тыс. голов скота.

В результате пожаров пострадали 34 человека, восемь из них госпитализированы, четверо находятся в тяжелом состоянии. Только по предварительным оценкам, ущерб от пожаров превышает 280 млн рублей.