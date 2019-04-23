Путину покажут закладку четырех кораблей и спуск на воду АПЛ "Белгород"

23.04.19 11:35

© РИА Новости. Александр Гальперин

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Четыре корабля для ВМФ заложат во вторник на двух заводах на западе России в рамках поездки президента РФ Владимира Путина в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, говорится в материалах к поездке президента.

"23 апреля на верфи ("Северная верфь", - "ИФ") состоится церемония закладки, стыковки и спуска на воду кораблей для ВМФ России. Мероприятие объединит в прямом эфире три судостроительных завода. На судостроительном заводе "Северная верфь" состоится закладка двух серийных фрегатов проекта 22350 "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов",- говорится в материалах пресс-службы Кремля.

Там отмечается, что на этом же заводе состоится стыковка блоков корпуса корвета "Меркурий" проекта 20386 (головной корабль серии)

"В это же время на Прибалтийском заводе "Янтарь" (Калининградская область) произойдет закладка двух больших десантных кораблей "Василий Трушин" и "Владимир Андреев",- говорится в материалах.

В пресс-службе сообщили, что одновременно в Северодвинске произойдет спуск на воду АПЛ "Белгород".

Атомный подводный ракетоносец "Белгород" проекта 09852 изначально строился по проекту 949А. Как отмечалось в корпоративном журнале Объединенной судостроительной корпорации, "его корпус перезаложили в 2012 году по новому проекту, уже без пусковых установок для крылатых ракет".

Считается, что АПЛ "Белгород" проекта 09852 и "Хабаровск" проекта 09851 могут быть носителями беспилотных ударных подводных систем "Посейдон".

20 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что первая атомная субмарина - носитель "Посейдона" будет спущена на воду весной этого года.