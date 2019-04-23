Беда из Монголии: 34 человека пострадали при пожаре в Забайкалье
  
Новый плацкарт: новые вагоны-купе с душем, холодильником и микроволновкой презентовали в Москве
   
Через два года: суд начал рассмотрение дела обвиняемого в коррупции экс-главы Марий Эл
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
23.04.19 11:43

ГИБДД не поддерживает разделение водителей на любителей и профессионалов

© РИА Новости. Максим Блинов
23 апреля. Interfax-Russia.ru - ГИБДД РФ выступило против идеи Минтранса поделить водителей на любителей и профессионалов, заявил журналистам первый замглавы ведомства Владимир Швецов.

"Категорически против. Потому что водители все должны быть профессионалами", - сказал В.Швецов.

Он считает, что водителей, получивших статус "любителей", могут начать обучать онлайн.

"Можно вообще не ходить, не учиться. Что такое любитель? Сейчас люди получают профессиональное образование, они получают документы, что закончили автошколу, что они профессиональные водители. Те же водители, они же профессиональные водители", - отметил В.Швецов.

По его мнению, после прохождения обучения в автошколе "все водители - профессионалы".

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ задумался об идее разделить водителей на любителей и профессионалов. Такое предложение содержалось в проекте поправок в закон "О безопасности дорожного движения", который был опубликован на портале правовых актов.

В обновленном проекте предлагается внести изменения только в закон "О безопасности дорожного движения". В частности, предусмотрено отделение "водителей-любителей" в отдельную категорию, без присвоения профессии "водитель автомобиля", а также выведение системы подготовки таких водителей за рамки законодательства об образовании.

Предполагается, что "водители-любители" будут проходить специальную подготовку по примерным программам в образовательных организациях, прошедших необходимую проверку органов федерального надзора. Итоги проверки будут подтверждаться соответствующим заключением, а порядок проверки и выдачи заключения будут утверждать в МВД.

Законопроект также предполагает, что "водители-профессионалы" будут готовиться в действующей системе обучения, требования к которой определены законом об образовании.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  23.04.19 13:37
Власти выступают за снижение скоростного режима на улицах в центре Москвы
.
  23.04.19 13:32
Центральные улицы Москвы перекроют 24 апреля в связи с подготовкой к параду
.
  23.04.19 13:22
Бизнес-омбудсмен Титов назвал арест Абызова избыточной мерой
.
  23.04.19 12:21
Столичные власти назвали основные нарушения на стройках домов по реновации
.
  23.04.19 11:19
Время голосования на выборах в Мосгордуму сократят на два часа
.
  23.04.19 08:50
Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы ночью в три раза превысил допустимую норму
.
  22.04.19 14:32
В РФ впервые в мире успешно пересадили ребенку печень и лёгкие одновременно
.
  22.04.19 12:59
Врач "Зенита" осмотрит Кокорина в СИЗО
.
  22.04.19 12:15
Гидрометцентр: в Москве наступила настоящая весна
.
  22.04.19 11:27
Более 20 тыс. ипотечных договоров зарегистрировано в Москве с начала года


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket