На Камчатке наградили участников операции по эвакуации белого медведя на Чукотку

23.04.19 11:52

Фото с официального сайта администрации Камчатского края

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Участников спецоперации по спасению белого медведя, эвакуированного с севера Камчатки на Чукотку, наградили, сообщает во вторник пресс-служба правительства Камчатского края.

"Заместитель председателя правительства региона - министр специальных программ и по делам казачества края Сергей Хабаров по поручению губернатора Владимира Илюхина передал охотоведам Камчатки и приглашенному специалисту из Хабаровска ценные подарки и благодарности", - говорится в сообщении.

Спецгруппа по эвакуации Умки, как его прозвали камчатцы, в понедельник поздно вечером вернулась в Петропавловск-Камчатский из Олюторского района. Сотрудникам агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края Александру Сельницину и Евгению Войцеховскому, а также главному зоотехнику "Приамурский" Дмитрию Звягинцеву С.Хабаров вручил часы от губернатора Камчатки и благодарственные письма.

"С помощью спасателей села Тиличики спецгруппе удалось без происшествий слаженно и четко выполнить все необходимые мероприятия по транспортировке белого медведя на Чукотку. Кроме того, губернатор В.Илюхин поставил задачу проработать возможность действий по такой же схеме с нашими бурыми медведями. Принято решение о закупке необходимого оборудования, лекарственных препаратов и обучении людей, чтобы при выходе хищников в населенные пункты Камчатки мы могли оперативно принимать необходимые меры по вывозу зверей в естественную природную среду", - цитирует пресс-служба С.Хабарова.

Как сообщалось, белый медведь с 14 апреля бродил вблизи поселков Тиличики и Корф Олюторского района на севере Камчатки. Вероятно, медведь приплыл туда с Чукотки на льдине. Местные жители рассказывали, что хищник истощен. Специалисты считают, что на Камчатке зверь выжить бы не смог.

Спецоперация по эвакуации белого медведя была организована по инициативе губернатора В.Илюхина. Узнав о ситуации, глава региона дал поручение принять все возможные меры по обеспечению безопасности местных жителей и спасению редкого животного.

Для эвакуации краснокнижного хищника домой на Чукотку МЧС по просьбе В.Илюхина предоставило ведомственный вертолет. Специально для операции по эвакуации белого медведя на Камчатку из Хабаровска приехал охотовед со снотворным в необходимой для зверя дозировке.

В понедельник белого медведя в специальной клетке эвакуировали вертолетом с полуострова на Чукотку, высадив недалеко от мыса Наварин на берегу Тихого океана.

В краевом правительстве тогда сообщали, что Умка практически сразу вышел из клетки и, даже не обернувшись на прощание, убежал.

Белый медведь - близкий родственник бурого медведя. Второй по величине сухопутный хищник планеты после гребнистого крокодила. Белый медведь занесен в Международную Красную книгу и в Красную Книгу России. Медленное размножение и большая смертность молодняка делают этого зверя легко уязвимым.