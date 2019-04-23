Крабовые аукционы в РФ могут пройти в конце лета - начале осени

23.04.19 12:03

© РИА Новости. Александр Вильф

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Аукционы по распределению квоты на вылов крабов в России могут быть проведены в конце лета - начале осени, рассчитывают в Росрыболовстве.

"Дата еще не назначена. Мы ожидаем, что они (аукционы - ИФ) будут проведены где-то в конце лета - начале осени", - сообщил журналистам замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в Астрахани во вторник.

По его словам, закон еще требует подписи президента. "Необходимо также принять всю необходимую правовую базу: это порядка шести постановлений и распоряжений правительства. После этого мы уже объявим аукционы", - сказал он.

Закон о распределении 50% объема квот на добычу крабов путем проведения аукциона в электронной форме был инициирован правительством. Госдума приняла его 10 апреля, Совет Федерации одобрил 22 апреля.

Квоты на добычу крабов в инвестиционных целях для промышленного и прибрежного рыболовства будут распределяться как между юридическими лицами, так и индивидуальными предпринимателями (ИП). При этом юрлица и ИП должны быть зарегистрированы в прибрежном субъекте РФ, относящемся к рыбохозяйственному бассейну, в котором выделена квота.

В законе прописывается срок инвестиционных соглашений, которые заключаются по результатам проведения аукционов: не более пяти лет. До истечения этого срока победители крабовых аукционов должны будут реализовать проекты по строительству объектов на территории РФ.

Росрыболовство в случае обнаружения нарушений в рамках исполнения договоров сможет приостанавливать действие разрешения на вылов краба до вступления в силу соответствующего судебного решения.

Квоты будут закрепляться на 15 лет. В случае проведения аукциона до 1 ноября срок закрепления квоты будет исчисляться с 1 января следующего года, после 1 ноября - с 1 января второго года, следующего за годом проведения аукциона.

Предполагается сформировать 36 лотов начальной стоимостью 300-400 млн рублей за лот. При этом Росрыболовство ожидает, что они будут проданы гораздо дороже, так как доходы в бюджет только в 2019 году заложены на уровне 40,9 млрд рублей. В бюджете РФ на 2020 год заложен доход в 41 млрд рублей.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.