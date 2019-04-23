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23.04.19 12:10

Туристам вернут деньги за отмененные туры на Шри-Ланку после рекомендаций МИД РФ

© РИА Новости. Михаил Фомичев
23 апреля. Interfax-Russia.ru - Российские туроператоры должны будут выплатить полную компенсацию путешественникам, отказавшимся от туров в Шри-Ланку, после того, как МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в страну, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

В понедельник МИД РФ выступил с рекомендацией туристам воздержаться от поездок в Шри-Ланку после ряда терактов. В свою очередь, Ростуризм, руководствуясь положениями ст. 14 отраслевого закона "Об основах туристской деятельности", рекомендовал туроператорам приостановить продвижение и реализацию турпродуктов, а также отдельных туруслуг в страну.

"После рекомендации МИД России воздержаться от поездок в конкретную страну с туристическими целями вступают в силу особые условия возврата денег за тур, которые предполагают полную компенсацию затрат путешественников. Несмотря на это правило, регулярные перевозчики, которые сейчас осуществляют полеты на Шри-Ланку, могут отказаться возвращать деньги за билеты. С отелей также быстро получить деньги трудно. Получается, что туроператоры должны компенсировать затраты туристов из собственного кармана. Чаще всего компании стараются договориться с клиентами об изменении сроков поездки или направления", - рассказала она.

По словам И.Тюриной, в такой ситуации более защищенными себя чувствуют организованные туристы, нежели самостоятельные, поскольку если отель и авиакомпания откажутся от выплат, вероятность того, что деньги им вернут, сводится к нулю.

Как отметили в РСТ, майские каникулы на Шри-Ланке очень востребованы, но люди волнуются: в турфирмах много звонков, в том числе спрашивают о возможности аннулировать тур, однако реальных отказов от поездок нет. "Туроператоры объясняют туристам, что теракты не коснулись туристических зон, все упомянутые гостиницы - это бизнес-отели. Курорты всегда были, а сейчас тем более под особым контролем", - пояснила И.Тюрина.

Эксперт подчеркнула, что это не первый теракт на востребованном туристическом направлении, и в турфирмах примерно представляют, как будут развиваться события дальше. "Западные туристы начнут массово покидать Шри-Ланку и отказываться от туров. На российском рынке, скорее всего, такой бурной реакции не будет, но как именно поведут себя россияне, сказать трудно", - добавила она.

В католическое пасхальное воскресение, 21 апреля, на Шри-Ланке группа террористов-смертников совершила восемь взрывов. Объектами атак стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. По последним данным, в результате терактов погибли 290 человек, около 500 человек получили ранения. Еще один взрыв произошел в Коломбо в понедельник. По данным ВВС, взрыв произошел во время разминирования устройства, найденного полицией при осмотре места атаки, произошедшей в выходной.

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