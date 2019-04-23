Утвержден проект планировки последнего этапа трассы "Таврида"

23.04.19 12:14

Фото пресс-службы АО "ВАД"

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Департамент архитектуры и градостроительства Севастополя утвердил проект планировки и межевания территории последнего, восьмого, этапа трассы "Таврида", сообщил пресс-секретарь крымского строительного управления АО "ВАД" (генподрядчик стройки) Григорий Назаров журналистам во вторник.

По его информации, проект в конце января текущего года прошел публичные слушания, после которых был значительно переработан с учетом мнения жителей, живущих вблизи планируемого строительства.

"Согласно проекту, восьмой этап условно разделен на две части и состоит из реконструкции существующей автомобильной дороги Р-27 Севастополь- Инкерман протяженностью 6,25 км и строительства двухуровневой транспортной развязки на пересечении ее с автодорогой Ялта- Севастополь на месте существующего Ялтинского кольца. Общая протяженность 8-го этапа составляет около 8 км", - сказал Г.Назаров.

Проект также предусматривает строительство транспортной развязки в двух уровнях напротив полигона ТБО, реконструкцию путепровода через улицу Нефтяная и ж/д пути, реконструкцию моста через реку Черная, реконструкцию путепровода и транспортной развязки через улицу Чернореченскую и ж/д пути.

Предварительные работы, включающие в себя поиск взрывоопасных предметов, которые остались после войны, и археологические изыскания, начнутся во втором половине 2019 года.

Ранее сообщалось, что магистраль "Таврида" пройдет от Крымского моста в Керчи до Севастополя. Стоимость семи участков проекта общей длиной 250,7 км оценивается в 149,3 млрд рублей. Они должны быть сданы в четырехполосном исполнении в декабре 2020 года.

Движение по двум полосам трассы "Таврида" - на участке протяженностью 190 км от Симферополя до Керчи - открылось в конце 2018 года.

АО "ВАД", созданное в 1994 году в Санкт-Петербурге и в январе 2017 года перерегистрированное в Вологде, выбрано единственным исполнителем работ по строительству трассы.

Правительство России в сентябре 2018 года увеличило финансирование строительства "Тавриды" почти на 11,36 млрд рублей, на эти средства планируется спроектировать и возвести восьмой участок трассы. Он позволит увеличить пропускную способность автодорожной сети в Севастополе при выезде на магистраль. Кабмин РФ во второй половине декабря распорядился, что восьмой участок трассы также будет строить компания "ВАД". По прогнозам Минэкономразвития России, он будет введен в 2021 году.

"Таврида" строится за счет средств федеральной целевой программы развития республики Крым и Севастополя, рассчитанной до 2022 года.