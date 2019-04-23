Столичные власти назвали основные нарушения на стройках домов по реновации

23.04.19 12:21

© РИА Новости. Григорий Сысоев

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Основные нарушения при возведении домов по программе реновации чаще всего связаны с монолитными работами и отделкой, сообщил во вторник журналистам первый зампред Мосгосстройнадзора Сергей Музыченко.

"Большинство нарушений выявляется на этапе производственно-монолитных работ. К сожалению, у нас на сегодняшний день слабый строительный контроль застройщиками и заказчиками и слабая культура производства в части производственно-монолитных работ", - сказал С.Музычкнко на пресс-конференции.

Он отметил, что на объектах реновации есть категория работ, которой инспекторы уделяют особое внимание - это отделка и инженерная система.

"Большинство нарушений мы выявляем на этих этапах", - добавил С.Музыченко.

Он подчеркнул, что в отличие от возводимых домов по программе реновации большинство инвестиционных объектов строится без отделки и внутренних инженерных систем. В домах по программе реновации проходит особый контроль этих работ.

"Типовые нарушения в отделке связаны с неровностью поверхностей, проблемами с плиткой, с окраской. Что касается инженерных систем, это качество монтажа конечных устройств", - заключил С.Музыченко.