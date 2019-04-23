Арестованы двое организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы" в Приморье

23.04.19 12:30

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Правоохранительные органы в приморском городе Партизанске выявили ячейку запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы", сообщает следственное управление СКР по Приморскому краю.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации)", - говорится в сообщении.

Следователи установили организаторов - это женщина 1975 года рождения и мужчина 1997 года рождения.

"По ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемых меру пресечения: женщине - заключение под стражу, мужчине - домашний арест", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с августа 2018 года по настоящее время группа лиц организовывала и проводила собрания, направленные на продолжение деятельности местной организации, входящей в структуру религиозной организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России". Объединение в соответствии с решением Верховного суда РФ ликвидировано в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

В рамках расследования уголовного дела проведены обыски, изъята экстремистская литература, назначены судебные экспертизы.

Верховный суд 20 апреля 2017 года по иску Минюста РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Апелляционная коллегия Верховного суда 17 июля 2017 года признала это решение законным.