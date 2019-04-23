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23.04.19 12:44
Автомобильный подъезд к вокзалу Владивостока приспособили для лимузина Ким Чен Ына
"Работа по выравниванию подъема от вокзала возле багажного отделения велась в связи с приездом Ким Чен Ына. Его лимузин бы не преодолел крутой подъем из-за его длинной базы", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" информированный источник.
Как передал корреспондент агентства с места работ, от железнодорожных путей вокзала Владивостока есть лишь один автомобильный выезд. Пересекая шлагбаум, автомобилю придется проехать вдоль одноэтажных небольших корпусов багажного отделения вокзала и только затем он выезжает на реконструированный подъем.
Как ожидается, встреча глав России и КНДР состоится 25 апреля. Северокорейский лидер прибудет во Владивосток на своем бронепоезде 24 апреля. Во вторник черный лимузин Ким Чен Ына доставили во Владивосток грузовым Ил-76 из Пхеньяна.
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