Автомобильный подъезд к вокзалу Владивостока приспособили для лимузина Ким Чен Ына

23.04.19 12:44

© РИА Новости.Виталий Аньков

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Дорожные рабочие "сгладили" крутой участок дороги, которая примыкает к единственному автомобильному подъезду к железнодорожному вокзалу Владивостока для лимузина Ким Чен Ына.

"Работа по выравниванию подъема от вокзала возле багажного отделения велась в связи с приездом Ким Чен Ына. Его лимузин бы не преодолел крутой подъем из-за его длинной базы", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" информированный источник.

Как передал корреспондент агентства с места работ, от железнодорожных путей вокзала Владивостока есть лишь один автомобильный выезд. Пересекая шлагбаум, автомобилю придется проехать вдоль одноэтажных небольших корпусов багажного отделения вокзала и только затем он выезжает на реконструированный подъем.

Как ожидается, встреча глав России и КНДР состоится 25 апреля. Северокорейский лидер прибудет во Владивосток на своем бронепоезде 24 апреля. Во вторник черный лимузин Ким Чен Ына доставили во Владивосток грузовым Ил-76 из Пхеньяна.