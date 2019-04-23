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23.04.19 12:46

Скончался "голос ленинградского и петербургского метро" Михаил Быков

© РИА Новости. Анатолий Медведь
23 апреля. Interfax-Russia.ru - Петербургский метрополитен выражает соболезнования в связи с кончиной диктора Михаила Быкова, чей голос жители северной столицы слышат в вагонах и на станциях подземки.

"Трагическое известие пришло 21 апреля 2019 года. На 74-м году жизни скончался известный диктор, "голос ленинградского-петербургского метро" Михаил Александрович Быков", - сообщает пресс-служба петербургской поздемки.

М.Быков родился в 1945 году в семье морского офицера и певицы. В 1970 году начал свой профессиональный путь в качестве диктора на Ленинградском радио. Всего через полтора года знакомый всем голос стал звучать не только из радиоприемников, но и из телевизоров. Голос М.Быкова зрители слышали также во время демонстрации киножурналов, на "Ленфильм" его приглашали дублировать роли в кино.

"Как вспоминал Михаил Александрович, в конце 1970-х годов набравшему популярность диктору предложили попробовать озвучить несколько объявлений для подземки в связи с открытием новых станций, и он с удовольствием согласился. С тех пор М.Быков записал десятки роликов для метро. Его голос звучит не только в вагонах поезда при объявлении очередной остановки, им озвучена и служебная информация подземки, которая важна и для работников и для пассажиров", - отмечает метрополитен.

В конце 2018 года М.Быков стал участником новогоднего поздравительного видеоролика для петербуржцев. Это была одна из последних записей диктора.

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