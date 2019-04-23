Текслер наладит канал связи власти с населением через интернет-мессенджеры

23.04.19 12:53

© РИА Новости. Александр Кондратюк

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Канал интерактивной связи с населением через интернет-месседжеры планируется организовать в Челябинской области для мониторинга запросов от людей и быстрой ответной реакции власти, сообщил врио губернатора региона Алексей Текслер в интервью на телеканале " Россия 24 " во вторник.

"Есть запрос на прямую обратную связь. Мы заведем порядок, когда эти обращения будут не просто в мой Инстаграм, но они попадут в официальную процедуру, которая требует обязательного ответа. Мы сделаем, чтобы власть, в том числе муниципальная, адресно реагировала на них", - сказал А.Текслер.

Он также отметил, что сегодня такой обратной связью для него является собственный аккаунт в Инстаграме, куда уже поступили десятки тысяч запросов.

"На сегодня такая обратная связь помогает мне понять насущные проблемы. Мы их группируем по направлениям. Больше всего обращений по экологическим проблемам, благоустройству и дорогам", - сообщил врио главы региона.

В частности, он добавил, что проблемы экологии более других волнуют жителей Челябинска и Магнитогорска, где, согласно указу президента РФ, к 2024 году должны быть снижены выбросы минимум на 20%.

"Сейчас разрабатываем комплексные планы, обязательства предприятий будут зафиксированы в специальных соглашениях. Даже там, где формальный норматив (выбросов предприятий - ИФ) соответствует (разрешенным), мы будем настаивать на существенном снижении выбросов. Надо делать новые газоочистки, совершенствовать технологические процессы в рамках наилучших доступных технологий (НДТ), чтобы снижать нагрузку на наши города", - сказал А.Текслер.

Он добавил, что для выполнения поставленной задачи по отдельным предприятиям власти планируют ставить вопрос об их переносе за черту города.