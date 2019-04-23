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Кусто: китов из бухты Средняя можно выпустить на волю после соответствующей подготовки

Фото Глеба Ильинского
23 апреля. Interfax-Russia.ru - Команда французского океанолога Жана-Мишеля Кусто считает, что китообразных, находящихся в бухте Средняя Приморского края, можно выпустить в дикую природу после соответствующей подготовки, однако молодым белухам, возможно, потребуется более длительная реабилитация, сообщили в Минприроды РФ.

Ранее сообщалось, что команда французского океанолога подготовила отчет с рекомендациями по реабилитации и выпуску косаток и белух, содержащихся в "китовой тюрьме".

"Предварительная оценка косаток и белух в бухте Средняя не выявила каких-либо особей, которые не могут быть возвращены в дикую природу после соответствующей подготовки", - говорится в сообщении ведомства.

В письме, представленном Минприроды, дано подробное описание места содержания млекопитающих с указанием на отсутствие надлежащего места для карантина больных или раненых особей. Эксперты также отметили недостаточное пространство в вольерах и слишком высокую плотность животных.

"Большинство животных хорошо упитаны, по-видимому, получили минимальную дрессировку и не проявляют никаких признаков, указывающих на то, что белухи из бухты Средняя не могут быть выпущены в дикую природу после соответствующей медицинской и поведенческой реабилитации. Некоторые белухи более молодого возраста вызывают больше опасений и могут потенциально потребовать более длительной реабилитации перед выпуском", - отмечается в сообщении.

"Индивидуальные планы реабилитации китообразных в бухте Средняя к выпуску еще предстоит разработать. Они будут устанавливаться для каждой особи на основе дальнейшей работы/анализа команды в сотрудничестве с российскими учеными", - заявил Ж.Кусто, слова которого приводит министерство.

Предварительное заключение международных экспертов передано российским ученым для учета во время консилиума и принятия решения по каждой особи индивидуально.

Ж.Кусто с командой побывал в России по приглашению Минприроды для консультации по реабилитации и возможному выпуску косаток и белух из вольеров бухты Средняя в Приморье. После с губернатором Приморья Олегом Кожемяко было подписано соглашение, согласно которому животных подготовят к возвращению в море. Глава региона заверил, что это произойдет в мае-июне.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни косаток и белух и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, действий Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона, их планировали продать за границу в китайские океанариумы. Возбуждены уголовные и административные дела.

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