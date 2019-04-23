Глава администрации Ростова-на-Дону подал в отставку

23.04.19 14:37

© РИА Новости. Алексей Никольский

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев на заседании городской думы во вторник заявил об уходе в отставку по собственному желанию, сообщает пресс-служба парламента муниципалитета.

"На заседании Ростовской-на-Дону городской Думы депутатами принята отставка по собственному желанию главы администрации города Ростова-на-Дону Виталия Кушнарева", - говорится в сообщении.

В соответствии с решением депутатов, временное исполнение обязанностей главы администрации Ростова-на-Дону возложено на его первого заместителя Алексея Логвиненко.

Обращаясь к депутатам, В.Кушнарев отметил, что к нему нет претензий со стороны губернатора Ростовской области Василия Голубева, а решение досрочно уйти в отставку является его инициативой.

"В.Кушнарев поблагодарил депутатов за совместную работу, подчеркнув, что честно и добросовестно выполнял свои обязанности, свидетельством чему стало награждение его орденом Дружбы по итогам проведения чемпионата мира по футболу", - говорится в сообщении.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе гордумы, по Уставу города, глава администрации назначается на срок полномочий созыва думы, который истекает в сентябре 2020 года.

"Новый сити-менеджер будет избираться на срок не менее 2 лет. Поэтому пришедший глава администрации проработает минимум до 2021 года", - сказал представитель городского парламента.

В.Кушнарев был назначен на должность главы администрации города Ростова-на-Дону с 7 ноября 2016 года. До этого - с 2014 по 2016 годы - занимал должность министра транспорта Ростовской области. С 2010 по 2014 годы - занимал и замещал различные должности в аппарате губернатора и правительстве Ростовской области.

Как сообщалось, в ноябре 2014 года в Ростове-на-Дону была упразднена должность мэра, которого выбирали жители города. Вместо нее ввели должность главы администрации города (сити-менеджера), который избирается по конкурсу специальной комиссией. В этом же месяце первым сити-менеджером Ростова-на-Дону стал бывший вице-губернатор Ростовской области Сергей Горбань. Однако в 2016 году, когда истекал срок его полномочий на посту главы администрации Ростова-на-Дону, он не стал подавать заявку на конкурс.