Ставрополье планирует увеличивать турпоток на 20% за счет культурных мероприятий

23.04.19 13:30

© РИА Новости. Дмитрий Степанов

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Ставропольского края за счет развития событийного туризма рассчитывают увеличить турпоток на 20% по итогам текущего года, сообщил глава региона Владимир Владимиров.

"По итогам минувшего года рост турпотока в регион Кавминвод составил 9%. Мы ставим амбициозную задачу по росту турпотока (в текущем году - ИФ) до 20% за счет развития событийного туризма. Только в этом году пройдет 250 культурных мероприятий", - сказал В.Владимиров на пресс-конференции в Москве во вторник.

Кроме того, за счет курортного сбора на Кавминводах обновляют инфраструктуру: в нынешнем году обновят сквер у "Поющего фонтана" в Пятигорске, курортный парк и комплекс Верхних минеральных ванн в Ессентуках, территория Нижней каскадной лестницы в Железноводске, сквер у памятника "Журавли" в Кисловодске. Кроме того, будет создан проект фонтана в Пятигорске.