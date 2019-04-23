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23.04.19 15:04

Власти: проведение "Студенческой весны БРИКС и ШОС" пополнит бюджет Ставрополья

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
23 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Ставрополья ожидают, что третий международный фестиваль "Студенческая весна БРИКС И ШОС" принесет дополнительные средства в бюджет региона.

"Если говорит о деньгах, я уверен, что бюджет Ставропольского края пополнится на 70 млн рублей как минимум", - сказал глава Ставропольского края Владимир Владимиров на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос об экономическом эффекте от фестиваля для региона.

По его словам, в прошлом году в мае во время проведения" Российской студенческой весны" бюджет региона пополнился примерно на такую же сумму.

"Мы в прошлом году в мае проводили" Российскую студенческую весну". Мы по Ставропольскому краю увидели 30%-й рост налоговых поступлений в части налога на прибыль от наших торговых площадок. Мы оценили это примерно в 71 млн (рублей - ИФ)", - рассказал губернатор Ставрополья.

Глава Ставрополья добавил, что в рамках фестиваля планируется заложить яблоневый сад дружбы.

"Мы хотим все вместе поехать яблоневый сад посадить. Все приедут, около четырех тысяч человек, и все посадим. Не потому, что у нас не хватает рабочих рук, а потому что очень хотелось бы, чтобы сад символизировал дружбу, студенчество, молодость", - сказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на пресс-конференции в Москве.

По его словам, планируется, что на фестиваль приедут около двух тысяч участников, но по опыту проведения такого фестиваля можно сказать, что эта цифра увеличится до четырёх тысяч человек с учётом волонтеров и организаторов мероприятия.

"Мы готовим грандиозное открытие, которое будет соответствовать международному фестивалю. На протяжении всех дней присутствия ежедневно будет большое количество конкурсов - от журналистики до пения и художественных. Конечно же, будет большая развлекательная программа. Это будет настоящий праздник, все горожане будут задействованы", - рассказал В. Владимиров.

Он также отметил, что завершится все гала-концертом, на котором победители представят свои номера.

Международный фестиваль "Студенческая весна стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества)" пройдёт в Ставропольском крае с 4 по 9 июня. Фестиваль является международным этапом программы поддержки и развития студенческого творчества "Российская студенческая весна".

В этом году фестиваль проходит под эгидой ЮНЕСКО. Участниками станут больше 2 тыс. человек из 23 стран, ожидаются также студенты из Грузии, Вьетнама и Австрии.

Программа включает в себя деловые и экскурсионные мероприятия, презентацию национальных культур стран-участниц фестиваля и концертную часть с участием мировых звезд эстрады.

В качестве экспертов, модераторов, почетных гостей будут выступать известные политики, журналисты, общественные деятели, представители официальных лиц стран-участниц фестиваля.

Организаторами мероприятия выступают министерство образования и науки РФ, Российский союз молодежи, министерство культуры РФ, правительство Башкирии. Впервые "Студвесна стран ШОС" прошла два в 2014 году в Чите. Второй фестиваль проводился в 2016 году в Уфе.

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