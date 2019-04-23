|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
23.04.19 13:37
Власти выступают за снижение скоростного режима на улицах в центре Москвы
"По пешеходным улицам, где огромное количество людей перемещается в старой Москве, в центральной части, Замоскворечье скорость 70 км/ч, точно не то, что хотят жители Москвы видеть",- сказал на конференции "Безопасная дорога" во вторник глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.
По его словам, пересмотр неадминистрируемого порога превышения скорости уже назрел.
"Этот вопрос обсуждался. Это вещь требует выверенного, точечного, но решения.
Мы считаем, что особый порядок в городах должен быть, потому что 50-60 км/ч скорость, но сейчас водители привыкли, что на 20 км/ч можно превышать",- сказал он.
|
Interfax-Russia.ru – Суд перевел обвиняемого в мошенничестве основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд освободил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста. Он намерен вернуться к работе в театре.
.
Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket