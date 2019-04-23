Власти выступают за снижение скоростного режима на улицах в центре Москвы

23.04.19 13:37

© РИА Новости. Евгений Биятов

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Скоростной режим на центральных пешеходных улицах старой Москвы должен быть снижен, считают в столичной мэрии.

"По пешеходным улицам, где огромное количество людей перемещается в старой Москве, в центральной части, Замоскворечье скорость 70 км/ч, точно не то, что хотят жители Москвы видеть",- сказал на конференции "Безопасная дорога" во вторник глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.

По его словам, пересмотр неадминистрируемого порога превышения скорости уже назрел.

"Этот вопрос обсуждался. Это вещь требует выверенного, точечного, но решения.

Мы считаем, что особый порядок в городах должен быть, потому что 50-60 км/ч скорость, но сейчас водители привыкли, что на 20 км/ч можно превышать",- сказал он.