Особый противопожарный режим ввели в Курганской области

23.04.19 13:41

© РИА Новости. Александр Кряжев

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Курганской области 23 апреля ввели особый противопожарный режим из-за повышенной пожарной опасности, сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным пресс-службы, режим введен, чтобы снизить риски природных и техногенных пожаров, а также принять дополнительные меры пожарной безопасности.

Он будет действовать "в регионе до особого распоряжения". В этот период запрещается посещать леса, разводить костры, сжигать сухую траву и мусор. Будут увеличены противопожарные разрывы по границам населенных пунктов, созданы дополнительные противопожарные полосы, администрации районов организуют патрулирование.

Пресс-служба напоминает, что за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима размеры административных штрафов значительно возрастают.