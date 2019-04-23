Проблемный 400-квартирный дом в Сочи начали сносить

23.04.19 13:48

© РИА Новости. Антон Денисов

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Начат снос многоквартирного жилого дома по улице Белорусской, 4 в Сочи, который стал известен за пределами города после февральской акции дольщиков с 50-метровым флагом России, сообщил журналистам мэр города Анатолий Пахомов во вторник в ходе визита в Томск.

"Дом уже сносят, закон суров, но это - закон. Есть проект сноса, проведена экспертиза. Цена вопроса - 103 млн рублей. Сейчас сносом занимается ООО "АЛК++ компани". Если бы они не смогли снести, тогда бы занимались этим мы. Компания занимается сносом за свой счет, но у нас в бюджете есть деньги на всякий случай - мало ли", - сказал А.Пахомов.

В свою очередь адвокат покупателей квартир Михаил Школьник сообщил агентству "Интерфакс-Юг", что ООО "АЛК++ компани" за снос дома получит по договору от администрации Сочи земельный участок 65 соток, стоимость которого может достигать 300 млн рублей.

"Покупателям предлагали деньги за их квартиры, но дело в том, что цены с момента покупки сильно изменились - сейчас за эти деньги они равноценное жилье приобрести не смогут. Таких людей в доме по Белорусской, 4 до 80%", - сказал М.Школьник.

Ранее сообщалось, что районные суды Сочи вынесли решения о сносе построенных без разрешения 54 многоквартирных жилых домов, возведение которых было узаконено через эти же суды. Дома также были зарегистрированы в Росреестре и поставлены на кадастровый и налоговый учеты.

В середине февраля собственники квартир многоквартирного жилого дома на улице Белорусская в Сочи нарисовали на крышах высоток 50-метровый государственный флаг России и 30-метровый международный сигнал о бедствии SOS. Жильцы поясняли, что их дом зарегистрирован, но тем не менее его начали сносить по решению суда как незаконно возведенный.

Мэр Сочи Анатолий Пахомов говорил тогда, что все незаконно возведенные дома в Сочи будут снесены.

"Более пятидесяти многоквартирных домов будут снесены в Сочи. Они возведены незаконно. В настоящее время власти ищут инвесторов для проведения сносов", - сказал градоначальник.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "АЛК++ компани" зарегистрировано в Сочи в 2001 году, занимается строительством жилых и нежилых зданий. Президентом является Роман Снигоренко, он же владеет 20% компании, по 40% - владеют физлица Татьяна Борзихина и Евгений Григоренко. Совладельцами все трое стали 6 марта 2019 года.

До этого времени компанией владели Нуман Байрамович и его супруга Наталья. По данным местных СМИ, Н.Байрамович находится под арестом по обвинению в мошенничестве, его супруга - в бегах.