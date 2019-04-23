Около 215 млн руб. выделено на "губернаторскую доплату" подмосковным врачам

23.04.19 13:50

© РИА Новости. Николай Хижняк

23 апреля. Interfax-Russia.ru - На доплату участковым терапевтам, педиатрам и врачам общей практики Подмосковья из бюджета региона в первом квартале этого года выделено порядка 215 млн руб., сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

"В Московской области свыше 2,6 тыс. участковых врачей-терапевтов, педиатров и врачей общей практики получают так называемую "губернаторскую доплату" в размере до 32 тыс. рублей ежемесячно. На эти цели из регионального бюджета за первый квартал 2019 года направлено порядка 214 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "губернаторская доплата" призвана поддержать врачей, уже работающих в Московской области, а также привлечь дополнительные кадры.

"Для получения данной надбавки специалист должен соответствовать ряду критериев, в частности, врач должен работать не более чем на 1,25 ставки и только на одном участке, к которому прикреплены 1,7 тыс. взрослых и, в случае с педиатрами, 800 детей. Также нужно выполнять ключевые показатели эффективности, в частности, 100% диспансеризация, отсутствие обоснованных жалоб и др.", - приводятся в сообщении слова главы областного ведомства Дмитрия Матвеева.

Он напомнил, что "губернаторская надбавка" медработникам первичного звена была введена в прошлом году.

Министр также добавил, что в Московской области предусмотрены и другие социальные бонусы для медиков: подпрограмма "Социальная ипотека" по обеспечению врачей жильем, а также федеральная программа "Земский доктор" для привлечения врачей в сельскую местность.