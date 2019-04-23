КПРФ одобрила выдвижение на вторые сроки Локотя и Левченко

23.04.19 13:55

© РИА Новости. Валерий Мельников

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Президиум ЦК КПРФ на расширенном заседании во вторник одобрил деятельность "красных" губернаторов Сергея Левченко (Иркутская область), Андрея Клычкова (Орловская область) и мэра Новосибирска Анатолия Локотя.

"Мы не можем допустить дальнейшей деградации России. Поэтому мы максимально обобщили опыт практической успешной работы крупнейших руководителей нашей страны, представляющих КПРФ и народно-патриотические силы", - сказал Г.Зюганов.

На заседании были представлены иркутская программа "Перспективное планирование - залог успешного развития Иркутской области" и новосибирская - "От пятилетки преодоления - к пятилетке развития". Также с докладом выступил А.Клычков.

Член президиума Сергей Обухов напомнил, что "фракция КПРФ внесла в Государственную Думу проект закона "О стратегическом планировании", который был поддержан, а потом правительством заморожен на три года".

Г.Зюганов в связи с этим высказал мнение, что "у нас есть уникальная возможность оттолкнуться от опыта Иркутской области и продумать развитие страны как минимум на две пятилетки вперед".

По итогам заседания участники поддержали выдвижение на второй срок и С.Левченко, и А.Локотя.

Выборы мэра Новосибирска пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Губернатора Иркутской области будут выбирать в 2020 году.