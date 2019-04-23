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23.04.19 13:59
Екатеринбуржец осужден на 10 лет за незаконный вывод из России 175 млн рублей
Судом установлено, что с января по апрель 2014 года подсудимый, используя расчетный счет подконтрольного ему закрытого акционерного общества, представил в банк документы с заведомо ложными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. После этого он перевел на банковский счет нерезидента, открытого в филиале банка в Казахстане, более 175 млн рублей.
"В 2017 году обвиняемый привлекался судом Екатеринбурга к уголовной ответственности за ряд, в том числе аналогичных, преступлений", - говорится в сообщении.
Суд признал мужчину виновным по п. "а" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные в особо крупном размере) и приговорил его к девяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
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