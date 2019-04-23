Минздрав проверит пожилых сельчан на диабет, сердечные и психические болезни

23.04.19 14:02

© РИА Новости. Михаил Мордасов

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Минздрав России опубликовал законопроект о скрининге людей старше 65 лет, проживающих в сёлах, на социально-значимые неинфекционные заболевания.

"Проект утверждает правила предоставления и распределения из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ на проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации", - говорится в законопроекте, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов во вторник.

В пресс-службе Минздрава "Интерфаксу" пояснили, что к таким заболеваниям относятся "сахарный диабет, гипертоническая болезнь, протекающая с осложнениями, опухоли и психические болезни, сердечно-сосудистые заболевания".