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23.04.19 14:12

Идея ВСМ Москва-Казань не снята с повестки дня - Акимов

© РИА Новости. Максим Богодвид
23 апреля. Interfax-Russia.ru - Проект создания высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань не закрыт, обсуждается очередность реализации проектов строительства высокоскоростных железных дорог, заявил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов в Сколково во вторник.

"Нет, (проект строительства ВСМ "Москва-Казань" - ИФ) не закрыт. А разве речь шла о закрытии этих проектов? Речь шла об обсуждении очередности их реализации", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Власти в настоящее время активно обсуждают варианты строительства в РФ железнодорожной высокоскоростной магистрали.

Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов ранее раскритиковал проект строительства ВСМ, заявив о его экономической неэффективности. Позже газета РБК со ссылкой на источники сообщила, что Минфин предложил перераспределить 112 млрд рублей, предусмотренных на строительство участка высокоскоростной магистрали "Москва-Казань" РЖД, на проект "НОВАТЭКа" - терминал "Утренний" для завода "Арктик СПГ 2". Проект "НОВАТЭКа" по сжижению природного газа (СПГ) "Арктик СПГ 2" реализовывать нужно, но решения о перераспределении для него 112 млрд рублей бюджетных средств с проекта строительства высокоскоростной магистрали Москва-Казань пока нет, сообщал журналистам М.Акимов.

ВСМ Москва-Казань предполагается проложить по территории семи регионов, на которых проживает более 25 млн человек. В 2015 году в Москве был подписан меморандум о формах сотрудничества, модели финансирования проекта как приоритетного участка евразийского транспортного коридора "Москва-Пекин". Строительные работы предполагается начать в 2019 году - с участка Железнодорожный (Подмосковье) - Гороховец (Владимирская область) - он позволит запустить движение между Москвой и Нижним Новгородом.

Общая потребность в финансировании оценивается в 621,5 млрд рублей в ценах соответствующих лет (без учета НДС), из которых 200 млрд рублей ожидаются из федерального бюджета, говорилось в проекте финансового плана РЖД.

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