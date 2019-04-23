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23.04.19 14:16

Число дел о превышении полномочий сотрудниками ФСИН за год возросло втрое

© РИА Новости. Евгений Биятов
23 апреля. Interfax-Russia.ru - Число уголовных дел, возбужденных в отношении сотрудников ФСИН РФ за применение насилия против заключенных, возросло за последний год почти втрое, сообщили "Интерфаксу" Генпрокуратуре России во вторник.

"За последние три года следственными органами возбуждено 144 уголовных дела в отношении сотрудников пенитенциарной системы. В 2016 году возбуждено 25 уголовных дел данной категории (превышение полномочий), в 2017 году - 23, а в 2018 году их количество возросло практически в 3 раза - до 64 уголовных дел", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что почти каждое второе возбуждено по материалам прокурорских проверок.

"По указанным уголовным делам о должностных преступлениях к уголовной ответственности привлечены 67 сотрудников, наибольшее количество из них - в 2018 году", - уточнили в надзорном ведомстве.

Эти данные приведены на заседании коллегии Генпрокуратуры на тему "О состоянии законности и практике прокурорского надзора в сфере исполнения законодательства, направленного на пресечение фактов применения незаконных методов воздействия в отношении лиц, содержащихся под стражей, и осужденных к лишению свободы".

"Прокурорскими проверками в ряде регионов установлены нарушения норм закона, обязывающих сотрудников УИС производить при наличии возможности видеофиксацию применения физической силы и специальных средств, а также факты непредставления прокурорам полных версий видеозаписей", - отметили в надзорном ведомстве.

В связи с укрытием преступлений от учета в отношении сотрудников УИС также возбуждены уголовные дела. По инициативе Генпрокуратуры РФ восстановлено на учет 23 преступления. В 2018 году в порядке прокурорского надзора отменено свыше 350 незаконных постановлений органов следствия об отказе в возбуждении уголовного дела.

В период 2016-2018 годов прокурорами было выявлено 260 нарушений, связанных с несоблюдением требований закона, как об основаниях, так и о порядке применения физической силы и специальных средств. "Существенный рост таких нарушений (в 4 раза) с учетом проведенной проверки отмечен в прошлом году, когда было выявлено 158 нарушений", - подчеркивается в сообщении.

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