Суд арестовал недвижимость и счета отстраненного сенатора Арашукова и его отца

23.04.19 14:19

© РИА Новости. Антон Денисов

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Басманный суд Москвы санкционировал обеспечительный арест денежных средств на счетах и ряда объектов недвижимости, принадлежащих временно отстраненному от должности сенатору Рауфу Арашукову и его отцу Раулю, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"В рамках уголовного дела в отношении Арашуковых и иных лиц Басманным районным судом города Москвы были вынесены постановления о наложении ареста на денежные средства обвиняемых, которые находятся на счетах", - сказал Ю.Царева агентству во вторник.

"Также арест наложен на земельный участок, три жилых дома и жилое помещение, расположенных в Карачаево-Черкесской Республике, принадлежащих обвиняемому Рауфу Арашукову, и земельный участок, три здания, расположенные в Карачаево-Черкесской Республике, принадлежащих обвиняемому Раулю Арашукову", - добавила пресс-секретарь.

Сумму и стоимость арестованных активов в суде не уточнили.