Воды Нижней Волги и Северного Каспия загрязнены отравляющими веществами

23.04.19 14:22

© РИА Новости. Александр Кряжев

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Бесконтрольное применение пестицидов в сельском хозяйстве стало причиной повышения концентрации этих веществ в водах Нижней Волги и в Северном Каспии, сообщил полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов в ходе итоговой коллегии Росрыболовства во вторник.

"Необходимо ужесточить контроль за загрязнением водных ресурсов. В 2018-2019 годах в дельте Волги и на Северном Каспии фиксируется повышенный уровень пестицидов из-за бесконтрольного их применения в сельском хозяйстве, а также повышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов и тяжелых металлов", - сказал В.Устинов.

Он отметил, что все это может нарушить нормальное воспроизводство рыбы и негативно повлиять на здоровье потребителей рыбной продукции.

В.Устинов добавил, что маловодье в бассейнах Нижней Волги и Дона делает целесообразным экономию воды, регулирование стока, а также проведение эффективной рыбохозяйственной мелиорации.

"В условиях маловодья концентрация опасных веществ в водоемах будет возрастать", - сказал полпред.