Медведев разрешил регионам снижать тарифы на вывоз мусора

23.04.19 14:40

© РИА Новости. Илья Питалев

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление, облегчающее регионам контроль за тарифами на вывоз мусора.

"Я только что подписал постановление, в котором заложена возможность пересмотра тарифов на обращение с твёрдыми коммунальными отходами, их нужно снижать за счёт вывоза на так называемые временные объекты, ну то есть, чтобы у регионов были в этом смысле чуть больше развязаны руки, чтобы они могли контролировать тарифную составляющую", - заявил Д.Медведев на встрече с участниками Всероссийского форума "Чистая страна" партии "Единая Россия".

Он отметил, что Россия - страна с разной плотностью населения.

"Крайний север, Арктика - там одна история. Совершенно другая история где-нибудь на Кавказе, есть густонаселенные места, есть места, где низкая плотность населения. Все это нужно учитывать, в этом плане у меня нет возражений против дифференциации тарифной политики", - сказал Д.Медведев.

Нельзя навязывать единые подходы регионам страны, подчеркнул он.

"Пусть они сами для себя определяются, как лучше: если почувствуют, что людям это не нравится, они просто променяют систему", - сказал он, говоря о системе расчёта платы за мусор.

Премьер также коснулся некоторых других вопросов. В частности, по его словам, у него нет возражений насчёт введения "дифференцированных нормативов по накоплению мусора в регионах".

"Пусть регионы сами решают, как часто вывозить (мусор), потому что есть плотные регионы, где людей много, мусора много производится", - сказал Д.Медведев.

Кроме того, он предложил определиться, какие из регионов нуждаются в помощи для покупки мусорных баков: для этого, подчеркнул премьер, не нужна единая программа для всей страны.

Ещё одна тема, которую поднял Д.Медведева в ходе беседы, - вредные выбросы в воздух.

"В Челябинске ситуация весьма непростая. Ситуация сложная и в Магнитогорске, в целом ряде других наших регионов", - сказал премьер.

Он напомнил о задаче снижения на 20 процентов вредных выбросов в воздух до 2024 года с определением 12 промышленных центров, где это необходимо сделать.

"Надо посмотреть, какие предприятия в рамках национального проекта "Экология" можно было бы дополнительно провести, имея в виду и общую работу по сокращению выбросов и целый ряд других направлений",- сказал Д.Медведев.