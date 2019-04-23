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23.04.19 14:40
Медведев разрешил регионам снижать тарифы на вывоз мусора
"Я только что подписал постановление, в котором заложена возможность пересмотра тарифов на обращение с твёрдыми коммунальными отходами, их нужно снижать за счёт вывоза на так называемые временные объекты, ну то есть, чтобы у регионов были в этом смысле чуть больше развязаны руки, чтобы они могли контролировать тарифную составляющую", - заявил Д.Медведев на встрече с участниками Всероссийского форума "Чистая страна" партии "Единая Россия".
Он отметил, что Россия - страна с разной плотностью населения.
"Крайний север, Арктика - там одна история. Совершенно другая история где-нибудь на Кавказе, есть густонаселенные места, есть места, где низкая плотность населения. Все это нужно учитывать, в этом плане у меня нет возражений против дифференциации тарифной политики", - сказал Д.Медведев.
Нельзя навязывать единые подходы регионам страны, подчеркнул он.
"Пусть они сами для себя определяются, как лучше: если почувствуют, что людям это не нравится, они просто променяют систему", - сказал он, говоря о системе расчёта платы за мусор.
Премьер также коснулся некоторых других вопросов. В частности, по его словам, у него нет возражений насчёт введения "дифференцированных нормативов по накоплению мусора в регионах".
"Пусть регионы сами решают, как часто вывозить (мусор), потому что есть плотные регионы, где людей много, мусора много производится", - сказал Д.Медведев.
Кроме того, он предложил определиться, какие из регионов нуждаются в помощи для покупки мусорных баков: для этого, подчеркнул премьер, не нужна единая программа для всей страны.
Ещё одна тема, которую поднял Д.Медведева в ходе беседы, - вредные выбросы в воздух.
"В Челябинске ситуация весьма непростая. Ситуация сложная и в Магнитогорске, в целом ряде других наших регионов", - сказал премьер.
Он напомнил о задаче снижения на 20 процентов вредных выбросов в воздух до 2024 года с определением 12 промышленных центров, где это необходимо сделать.
"Надо посмотреть, какие предприятия в рамках национального проекта "Экология" можно было бы дополнительно провести, имея в виду и общую работу по сокращению выбросов и целый ряд других направлений",- сказал Д.Медведев.
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