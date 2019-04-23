СКР: обыски по "делу Арашуковых" идут на Ставрополье, в КЧР и Москве

23.04.19 14:58

© РИА Новости. Антон Денисов

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Следователи проводят в Москве и других городах свыше 30 обысков у предполагаемых фигурантов "дела Арашуковых", задержан ряд высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов Карачаево-Черкессии, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"В настоящее время следствием совместно с ФСБ и МВД на территории 18 городов и иных населенных пунктов в Ставропольском крае и КЧР, а также в Москве проводится третья волна масштабных мероприятий, направленных на декриминализацию указанных регионов. В их числе свыше 30 обысков по местам жительства подозреваемых и на предприятиях - потребителях природного газа", - сказала С.Петренко во вторник "Интерфаксу".

По ее словам, с учетом ранее полученной информации о коррупционных связях участников преступной организации природного газа, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого замруководителя управления СК по КЧР Казбека Булатова, старшего следователя по особо важным делам отдела управления Андрея Филиппова, начальника центра противодействия экстремизму МВД по КЧР Тимура Бетуганова.

"Они подозреваются в превышении должностных полномочий (п. "в" ч.3 ст.286 УК РФ)", - сказала С.Петренко.

По данным следствия, "находясь в дружеских отношениях с Арашуковыми, в целях непривлечения их к уголовной ответственности указанные лица превышали свои должностные полномочия".

"Их преступные действия повлекли подрыв авторитета органов государственной власти, а деятельность преступного сообщества не пресекалась. В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение и следствие планирует решить вопрос о мере пресечения", - сказала С.Петренко.

Она напомнила, что ранее к уголовной ответственности были привлечены 9 работников подразделений ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" и АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Рауль и Руслан Арашуковы, Игорь Травинов, Николай Романов, Гузер Хашукаев, Алан Кятов, Игорь Кайшев, Замир Борсов, Ирина Валешняя - все они арестованы. Кроме того, в розыск объявлены Уали Евгамуков и Умар Калмыков.

26 февраля С.Петренко сообщила "Интерфаксу" об обысках в трех регионах в рамках "дела Арашуковых", в том числе у руководства карачаево-черкесского СКР и МВД, с целью проверки данных об их возможных коррупционных связях с участниками преступной организации.

В числе должностных лиц, у которых проводились следственные действия, были К.Булатов и Т.Бетуганов.

Кроме этого, обыски прошли у замруководителя управления СК по КЧР А.Езаова, замруководителя отдела Р.Кочкарова, замглавы управления СК по Ставрополью А.Шехмурзова, замруководителя управления СК по Дагестану М.Огузова, а также у замминистра - начальника полиции МВД по КЧР А.Боташева.

Ранее во вторник, 23 апреля, стало известно об аресте денежных средств на счетах временно отстраненного от должности сенатору Рауфа Арашукова и его отца Рауля. Обеспечительный арест, санкционированный Басманным судом Москвы, также касается ряда принадлежащих семье Арашуковых объектов недвижимости, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"В рамках уголовного дела в отношении Арашуковых и иных лиц Басманным районным судом города Москвы были вынесены постановления о наложении ареста на денежные средства обвиняемых, которые находятся на счетах", - сказал Ю.Царева агентству во вторник.

"Также арест наложен на земельный участок, три жилых дома и жилое помещение, расположенных в Карачаево-Черкесской Республике, принадлежащих обвиняемому Рауфу Арашукову, и земельный участок, три здания, расположенные в Карачаево-Черкесской Республике, принадлежащих обвиняемому Раулю Арашукову", - добавила пресс-секретарь.

Сумму и стоимость арестованных активов в суде не уточнили.

Помимо этого, пояснила Ю.Царева, судом был разрешен арест счетов, недвижимости и транспортных средств других обвиняемых по уголовному делу в отношении Арашуковых.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января в ходе заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки с представлением о даче согласия на снятие с Р.Арашукова неприкосновенности и заключении его под стражу. Позднее в Санкт-Петербурге следователи совместно с сотрудниками ФСБ задержали отца сенатора - Рауля Арашукова.

Уголовные дела о мошенничестве и организации преступного сообщества возбуждены также в отношении родственника сенатора Р.Арашукова - Руслана Арашукова.

Басманный суд Москвы санкционировал арест Рауфа Арашукова. Ему предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

Согласно фабуле дела, сенатор может быть причастен к убийствам зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" КЧР Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства А.Жукова.

Кроме того, следствие полагает, что Рауф Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем. Последнему (также арестован) вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в частности, хищение природного газа ПАО "Газпром" на сумму более чем на 30 млрд рублей.