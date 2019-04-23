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23.04.19 15:09

Петербургский депутат Михаил Амосов намерен побороться за кресло губернатора

© РИА Новости. Алексей Филиппов
23 апреля. Interfax-Russia.ru - Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов во вторник заявил о своем выдвижении в губернаторы северной столицы.

"Я собираюсь идти как самовыдвиженец. Делаю это по предложению "Движения демократического обновления". Как общественное объединение мы не имеем права выдвигать кандидата, поэтому мне нужно собрать 77 тыс. подписей", - сказал М.Амосов "Интерфаксу" во вторник.

"Совершенно очевидно, что вопрос о том, разрешать или не разрешать пройти муниципальный фильтр, будет решаться в высших сферах. Я думаю, что если подписи будут собраны, то и с прохождением фильтра проблем не возникнет. Я рассчитываю на то, что в нашем городе много людей демократически настроенных", - добавил депутат, подчеркнув, что не имеет контактов с администрацией врио губернатора Александра Беглова в контексте выборов.

Он также подчеркнул, что о конкуренции с коллегой по фракции "Яблоко" Борисом Вишневским говорить преждевременно, поскольку его ещё не выдвинула партия.

"Вопрос преждевременный. Б.Вишневского никто еще не выдвинул в "Яблоке", у них будут праймериз. Что касается муниципалов, там посмотрим. В июне будет понятно, кто сумел собрать подписи и кто не сумел", - сказал М.Амосов.

М.Амосов является членом парламентской фракции "Яблоко", однако в 2018 году заявил о выходе из партии и анонсировал создание собственного движения.

Ранее о губернаторских амбициях заявляли также депутаты Заксобрания Петербурга Б.Вишневский ("Яблоко") и Оксана Дмитриева "Партия роста", депутат Госдумы Владимир Бортко (КПРФ) и представитель движения "Красивый Петербург" Красимир Врански. Врио губернатора Санкт-Петербурга А.Беглов пока не заявлял об участии в кампании.

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