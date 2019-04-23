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23.04.19 15:13
Шесть общественных территорий Ставрополья благоустроят на средства курортного сбора
"В прошлом году мы собрали 184 млн рублей (средств курортного сбора - ИФ), перевыполнили все возможные показатели. В этом году мы соберем около 260 млн рублей. У нас плательщиками станет чуть больше 500 тыс. человек", - сказал В.Владимиров на пресс-конференции в Москве.
Он отметил, что эти средства будут направлены на проектирование фонтана в парке "Цветник", на благоустройство сквера у "Поющего фонтана"в Пятигорске, на обустройство парка "Курортный"и комплекса Верхних минеральных ванн в Ессентуках, а также на благоустройство территории Нижней каскадной лестницы в Железноводске и сквера у памятника "Журавли"в Кисловодске.
Губернатор сообщил, что в прошлом году средства от курортного сбора были направлены также на благоустройство городов-курортов Кавказских Минеральных Вод.
"В Железноводске были завершены работы на Лермонтовском терренкуре в Курортном лечебном парке. В Ессентуках - проведено благоустройство "Партерной группы у парка "Курортный". В Пятигорске - завершен первый этап благоустройства парка "Цветник". В Кисловодске идет благоустройство двух пешеходных зон и двух скверов по Курортному бульвару", - сказал В.Владимиров.
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