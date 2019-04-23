Первые пять достроенных за Urban Group домов готовы к сдаче в Подмосковье

23.04.19 15:22

© РИА Новости. Антон Денисов

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Первые пять многоквартирных домов, достроенных за подмосковным девелопером-банкротом Urban Group, готовы к вводу в эксплуатацию, говорится в сообщении Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства.

"Речь идет об обязательствах по более чем 4,4 тыс. договоров долевого участия, из которых порядка 2,9 тыс. было заключено в отношении квартир в жилых комплексах "Видный город", "Опалиха О3", "Митино О2" и двум домам в ЖК "Солнечная система"", - отмечается в материалах.

По всем домам, запланированным к сдаче, завершено строительство, фасадные работы и отделочные работы мест общего пользования: входные группы внутри, снаружи, лестничные пролеты, места для хранения колясок, мусоропроводы. Смонтированы и запущены лифты, оборудование для маломобильных групп граждан, завершено устройство внутренних инженерных сетей, выполнено благоустройство территории.

Также по всем пяти домам получены заключения о соответствии (ЗОС) построенных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Выдача ключей начнется сразу после получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию возможно только после вступления в силу определения Арбитражного суда, с учетом сроков рассмотрения, поданных участниками строительства апелляционных жалоб, в случае их поступления в Арбитражный суд Московской области и по факту государственной регистрации соглашения о передаче новому застройщику в Росреестре.

Передача объектов новому застройщику позволит обеспечить гарантийным обслуживанием квартиры сроком на пять лет, а также технологическое и инженерное оборудование на три года после сдачи объектов. Это решение одобрено профильной комиссией Минстроя России.

Летом 2018 года Арбитражный суд Московской области признал банкротами и ввел конкурсное производство сроком на один год в отношении пяти компаний-застройщиков Urban Group. Объекты ГК решено достроить за счет Фонда защиты прав дольщиков, подмосковного бюджета и федеральных средств. По итогам аудита компании, на достройку 68 домов в шести проектах Urban Group необходимо 67,6 млрд рублей.

По состоянию на 1 мая 2018 года девелопер занимал восьмое место в рейтинге компаний с максимальными объемами текущего строительства. Компания возводила почти 870 тыс. кв.м жилья.