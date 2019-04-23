"Янтарь" заложил два больших десантных корабля для ВМФ РФ

23.04.19 15:48

© РИА Новости. Павел Львов

23 апреля. Interfax-Russia.ru - АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (ПСЗ, входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация") приступило к строительству двух больших десантных кораблей (БДК) проекта 11711 типа "Иван Грен".

В церемонии закладки приняли участие губернатор Калининградской области Антон Алиханов, командующий Балтфлотом Александр Носатов, гендиректор завода Эдуард Ефимов, заместитель главкома ВМФ вице-адмирал Игорь Мухаметшин.

БДК получили имена советских военачальников, отличившихся в годы Великой Отечественной войны, - "Владимир Андреев" и "Василий Трушин".

Корабли проекта 11711 с некоторыми изменениями по сравнению с головным БДК "Иван Грен" должны быть сданы ВМФ России до 2025 года.

В настоящее время на "Янтаре" также ведется строительство первого серийного БДК данного проекта "Петр Моргунов".