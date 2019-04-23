Путин понаблюдал за спуском на воду подлодки спецназначения "Белгород"

23.04.19 15:46

© РИА Новости. Алексей Даничев

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин с площадки на петербургской "Северной верфи" в режиме телемоста с Северодвинском принял участие в церемонии спуска на воду атомной подводной лодки "Белгород", передает корреспондент "Интерфакса" с церемонии на петербургской верфи.

По традиции о борт подводного судна была разбита бутылка шампанского.

"Рассчитываю, что намеченные сроки строительства будут, безусловно, выдержаны. Это принципиально важно для выполнения масштабных планов укрепления флота, для надёжной обороны морских рубежей России, защиты наших интересов в мировом океане, причем как в ближней, так и в дальней морской зоне", - сказал В.Путин на церемонии.

АПЛ "Белгород" построена на Производственном объединении "Севмаш" в Северодвинске. Как ожидается, "Белгород" станет носителем нового российского оружия - беспилотных ударных подводных систем "Посейдон".

Атомный подводный ракетоносец "Белгород" проекта 09852 изначально строился по проекту 949А. Как отмечалось в корпоративном журнале Объединенной судостроительной корпорации, "его корпус перезаложили в 2012 году по новому проекту, уже без пусковых установок для крылатых ракет".

В 2018 году главком ВМФ РФ Владимир Королев сообщил, что в России создается океанская многоцелевая система, включающая в себя атомные подлодки с самоходными подводными аппаратами с ядерной энергетической установкой.

"Наличие данного оружия позволит Военно-морскому флоту решать широкий спектр задач в дальней морской зоне, в акваториях, приближенных к территории противника", - сказал тогда В.Королев.

Также на судостроительном заводе "Северная верфь" состоялась закладка двух серийных фрегатов проекта 22350 - "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов". Фрегаты проекта, разработанные Северным проектно-конструкторским бюро, предназначены для ведения боевых действий в дальней морской зоне.

Также на верфи была произведена стыковка блоков корпуса корвета "Меркурий" проекта 20386. Этот проект разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". "Меркурий" - головной корабль проекта. Корвет предназначен для ведения боевых действий, защиты объектов морской экономической деятельности.

На Прибалтийском заводе "Янтарь" в Калининграде произведена закладка двух больших десантных кораблей "Василий Трушин" и "Владимир Андреев".