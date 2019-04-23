Главгосэкспертиза одобрила проект "висячего" моста через Севастопольскую бухту

23.04.19 15:54

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Вантовый мост планируется построить в Севастополе, он свяжет северную и южную стороны города, сообщила пресс-служба Главгосэкспертизы РФ в понедельник.

"Эксперты крымского филиала Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта на первом этапе строительства транспортного перехода через Севастопольскую бухту", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Транспортный переход через Севастопольскую бухту позволит сформировать "удобную транспортную связь северной стороны бухты с центром города, улучшить транспортную доступность в городе в целом и повысить пропускную способность улично-дорожной сети", считает Главгосэкспертиза.

В настоящее время северную сторону Севастополя и его центральную часть, где располагаются основные административные учреждения, учебные заведения и соцобъекты, связывает катерное и паромное сообщение через Севастопольскую бухту. "Часто из-за ухудшения погоды движение судов прекращается, жители северной стороны вынуждены добираться в центр по объездному пути, который занимает немало времени", - поясняет ведомство необходимость стройки.

Планируется построить вантовый мост (тип висячего моста, состоящий из одного или более пилонов, соединенных с дорожным полотном посредством стальных тросов - вантов) и подходы к нему общей протяженностью 4 км.

Предполагается, что начальная точка моста будет расположена в районе Апполоновой и Инженерной балок на Брестской улице в южной части Севастополя, а конечная - на улице Богданова в северной.

На мосту и подходах будет обустроено четыре полосы движения - по две в каждом направлении. С правой и левой стороны проезжей части установят шумозащитные экраны.

Финансирование работ планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета.

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