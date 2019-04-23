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23.04.19 16:38

Группу "ГАЗ" поддержат за счет целевых закупок и стимулирования спроса

© РИА Новости. Илья Питалев
23 апреля. Interfax-Russia.ru - Государство продолжит работу по оказанию поддержки группе "ГАЗ" (MOEX: GAZA), попавшей под американские санкции вместе со своим владельцем Олегом Дерипаской.

"Мы всегда поддерживали ("ГАЗ" - ИФ) за счет целевых закупок, госпрограмм поддержки спроса, работ по НИОКР в части импортозамещения. Это комплексная работа, которая проводится и будет проводиться и впредь", - сказал журналистам в Петербурге глава Минпромторга Денис Мантуров, отвечая на вопрос об оказании господдержки "ГАЗу".

"В прошлом году мы выделили больше 20 млрд рублей, из них на "ГАЗ" приходится около 8 млрд рублей. В этом году пока еще не принято решение о целевых закупках, бюджет еще не сформирован в этой части. Работает только программа поддержки спроса", - отметил он.

На прошлой неделе группа "ГАЗ" заявила, что предлагает субсидировать государственных потребителей автотехники, а также попросила о субсидиях по кредитам. Правительство следит за ситуацией вокруг группы "ГАЗ", будет оказывать необходимую поддержку, заявил, в свою очередь, профильный вице-премьер Дмитрий Козак.

При этом Д.Козак напомнил, что "ГАЗ" "является важным предприятием, где работает 60 тыс. человек". "Мы уделяем поддержке этого предприятия большое внимание, и они испытывают определенные трудности. Несмотря на то, что санкции в отношении "ГАЗа" не вступили в силу, многие поставщики - у него около 600 поставщиков, поставляют комплектующие только по предоплате, есть сложности", - отметил он.

До этого О.Дерипаска в интервью иностранным СМИ предупредил о возможном банкротстве и национализации компании из-за американских санкций. "Она (группа "ГАЗ" - ИФ) может обанкротиться и быть национализирована", - заявил О.Дерипаска, отметив, что даже в случае национализации "ГАЗа" тысячи сотрудников компании все равно, скорее всего, потеряют работу. При этом он добавил, что готов сократить свое присутствие в капитале "ГАЗа", но признал, что в настоящее время успех переговоров с Минфином США "маловероятен".

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