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23.04.19 16:40
Приемная Генпрокуратуры откроется в Забайкалье в связи с пожарами, оставившими людей без жилья
"В целях защиты жилищных, имущественных и социальных прав пострадавших граждан в Забайкальском крае приказом Генерального прокурора РФ Юрия Чайки силами управления Генпрокуратуры России в Дальневосточном федеральном округе на срок 3 месяца будет создана временная приемная Генпрокуратуры РФ", - сказал А.Куренной.
По его словам, на территории Забайкальского края 19 апреля из-за штормового ветра и перехода степных палов произошли пожары в 17 населенных пунктах. Огонь уничтожил почти 100 жилых домов, 68 животноводческих хозяйств. В регионе введен режим ЧС, начаты выплаты материальной помощи гражданам, имущество которых уничтожено пожарами.
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