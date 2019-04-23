Приемная Генпрокуратуры откроется в Забайкалье в связи с пожарами, оставившими людей без жилья

23.04.19 16:40

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Генпрокуратура РФ решила открыть временную приемную в Забайкальском крае в связи массовыми пожарами в регионе, уничтожившими жилье и имущество, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной во вторник.

"В целях защиты жилищных, имущественных и социальных прав пострадавших граждан в Забайкальском крае приказом Генерального прокурора РФ Юрия Чайки силами управления Генпрокуратуры России в Дальневосточном федеральном округе на срок 3 месяца будет создана временная приемная Генпрокуратуры РФ", - сказал А.Куренной.

По его словам, на территории Забайкальского края 19 апреля из-за штормового ветра и перехода степных палов произошли пожары в 17 населенных пунктах. Огонь уничтожил почти 100 жилых домов, 68 животноводческих хозяйств. В регионе введен режим ЧС, начаты выплаты материальной помощи гражданам, имущество которых уничтожено пожарами.