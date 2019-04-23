"АвтоВАЗ" начал экспорт автомобилей Lada в Монголию

23.04.19 16:49

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

23 апреля. Interfax-Russia.ru - ПАО "АвтоВАЗ" (MOEX: AVAZ) начал экспорт автомобилей Lada в Монголию, в страну на первом этапе поставляются три модели.

"АвтоВАЗ" подписал контракт с местным партнером ООО "Руссо Моторс". В настоящий момент Lada в Монголии представлена тремя моделями, это седан Lada Vesta Cross, Lada Vesta SW Cross и трехдверная Lada 4х4", - сообщает пресс-служба автозавода.

"АвтоВАЗ" отмечает, что "до конца года в сотрудничестве с "Руссо Моторс" планируется начать продажи моделей Lada Xray Cross и пятидверной Lada 4x4, а также автомобилей семейств Lada Granta и Lada Largus".

Первый дилерский центр открылся в городе Улан-Батор.

"Сегодня у нас амбициозные планы развития на монгольском рынке. В случае возобновления российских государственных программ поддержки логистики экспорта, Lada может достичь в среднесрочной перспективе до 15% рынка (Монголии - ИФ)", - сказал директор по экспорту "АвтоВАЗа" Макс Миссана, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Ранее компания объявила о скором прекращении экспорта автомобилей Lada в Европу из-за их несоответствия новым экологическим требованиям. При этом представитель автопроизводителя сообщал "Интерфаксу", что "АвтоВАЗ" планирует возобновить поставки автомобилей Lada в Европу с появлением новой глобальной модели.