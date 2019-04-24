Восемнадцатые молодежные Дельфийские игры России завершились в Ростове-на-Дону

24.04.19 09:00

Фото пресс-службы правительства Ростовской области

24 апреля. Interfax-Russia.ru – Около 2,5 тыс. человек со всей страны стали участникам Восемнадцатых молодежных Дельфийских игр России, которые принимал Ростов-на-Дону, сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Это важное событие в культурной жизни Ростовской области и всей страны. К нам на Дельфийские игры приехали представители со всей России, всего две с половиной тысячи человек. Уверен, что культурная программа, подготовленная для участников игр, наши музеи, достопримечательности, театральные сцены позволили не только поучаствовать в играх, но и насладиться богатой традициями Донской землей", - сказал В.Голубев.

Он отметил, что делегация Ростовской области стала самой многочисленной – 385 участников, которые приняли участие во всех направлениях конкурса. А на церемонии открытия игр выступили лучшие творческие коллективы донского региона и лауреаты Дельфийских игр прошлых лет. Также прошел традиционный парад регионов-участников. Старт был ознаменован зажжением огня Дельфийских игр.

В свою очередь директор Международного Дельфийского комитета Владимир Понявин обратил внимание журналистов на то, что впервые в Дельфийских играх участвуют представители всех 85 субъектов России.

В управлении информационной политики региона агентству уточнили, что конкурсная программа игр состояла из 29 номинаций, среди которых фортепиано, скрипка, эстрадный танец, народные инструменты, тележурналистика, кулинарное искусство, парикмахерское искусство, театр, изобразительное искусство.

"Соревнования прошли на 20 площадках учреждений культуры, высшего и среднего профессионального образования донской столицы. Наиболее представительными по количеству участников в коллективных номинациях были "Современная хореография", "Народный танец", "Ансамблевое народное пение", а в сольных номинациях – "Эстрадное пение" и "Народное сольное пение", "Изобразительное искусство", - говорится в сообщении управления.

В 2019 году Дельфийским играм исполняется 20 лет. В честь этого в одном из университетов города состоялась Четырнадцатая международная конференция, посвященная юбилею игр.

"На мероприятии было принято решение о подписании Соглашения о сотрудничестве между Национальным Дельфийским советом России и Палатой молодых законодателей при Совете Федерации Федерального собрания РФ, Также поддержана инициатива подготовки и реализации культурного проекта "Дельфийский Омск-2020", в рамках которого пройдут Девятнадцатые Дельфийские игры России", - уточняется в сообщении.

В управлении также добавили, что активную помощь в проведении состязаний оказали 533 волонтера, которые прошли обучение по всем видам деятельности, необходимым для Дельфийских игр.

В ходе состязаний было разыграно 70 комплектов наград, победителям и призерам предусмотрены премии.

Дельфийские игры – это комплексные уникальные соревнования молодых деятелей искусства высокого уровня мастерства, объединяющее различные виды искусства и способствующие укреплению дружественных и творческих связей между представителями разных стран, сохранению наследия народов мира, уважительного отношения к другим культурам.