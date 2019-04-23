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23.04.19 17:26

ГИБДД предлагает несколько мер для усиления безопасности детей на дорогах

© РИА Новости. Илья Питалев
23 апреля. Interfax-Russia.ru - Глава ГИБДД Михаил Черников предложил снизить максимальную скорость для водителей, перевозящих детей, на 20 км в час.

"Давайте возьмём и снизим скорость для водителей, которые перевозят детей, на 20 км в час от той скорости, которая у нас максимальная",- сказал М.Черников во вторник на конференции "Безопасная дорога"

"Например, скорость 90 км/ч, а я еду со скоростью 70км/ч. Но в аппарате главка был ответ, а как мы будем это администрировать? А зачем наказывать? Мы внесем это в ПДД. Давайте внесем эти изменения", - добавил он.

В беседе с журналистами М. Черников пояснил, что данная новелла необходима для того, чтобы у водителей сформировалось правильное отношение к необходимости скоростных ограничений при перевозке детей. Он отметил, что внесение новых норм в правила дорожного движения (ПДД) не направлено на их ужесточение.

"Сегодня есть ограничения скорости, люди должны понимать: запрещённая скорость нужна, чтобы чувствовать себя безопасно. Если я ребёнка посадил в машину, то я реально должен ехать медленнее", - сказал М. Черников.

По его мнению, понимание этих норм должно формироваться в автошколе.

"Если в ПДД будет написано, что с ребёнком водитель должен на двадцать километров тише ехать, это запомнится, двадцать километров ничего в жизни не даст, а жизнь ребёнка сохранит",- полагает он.

При этом глава ГИБДД пояснил, что снижение скорости именно на 20 км в час обусловлено тем, что "каждый километр составляет три процента тяжести последствий".

Кроме того, М.Черников считает, что следует обозначить в ПДД обязательность наклеек, о том, что в автомобиле находится ребёнок. "Если в ПДД записано будет, что такая наклейка обязательна, это хорошо было бы, не надо это администрировать, выписывать штрафы, но предупреждение можно сделать", - сказал глава ГИБДД.

При этом он отметил, что такие наклейки должны стать более качественными. "Если наклейка классная будет, это сработает", - считает М. Черников.

Глава ГИБДД добавил, что в минувшем году на дорогах погибли почти 400 детей, находившихся в автомобилях со взрослыми.

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