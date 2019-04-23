В Махачкале и Грозном задержаны игиловцы, планировавшие теракты против полицейских

23.04.19 17:45

© РИА Новости. Игорь Зарембо

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Пятеро членов запрещённой в РФ террористической организации ИГИЛ задержаны в Махачкале и Грозном, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России в ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Махачкалы и Грозного пресечена деятельность членов законспирированной ячейки сторонников запрещенной в РФ МТО "Исламское Государство" численностью пять человек",- сказали в спецслужбе.

По данным ЦОС, участниками группы осуществлялись действия по подготовке преступлений террористического характера в отношении сотрудников полиции в городах Каспийск и Грозный.

"В этих целях бандитами с использованием инструкций, полученных посредством сети "Интернет", планировалось изготовление самодельного взрывного устройства", - сообщили в ФСБ.

В ходе обысков по местам жительства и личного досмотра участников МТО обнаружено и изъято: "компоненты для изготовления СВУ, револьвер кустарного производства, ВОГ - 4 шт., гранаты - 2 шт., боевые ножи - 3 шт., магазины от автомата Калашникова - 2 шт., более 80 патронов различного калибра, записи суицидального характера", добавили там.

Следственными органами МВД России по Республике Дагестан в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222 УК России, информирует ЦОС ФСБ.