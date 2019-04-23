ФСБ РФ сообщила о ликвидации в Приморье ячейки террористической организации

23.04.19 17:47

© РИА Новости. Евгений Биятов

23 апреля. Interfax-Russia.ru - ФСБ РФ сообщает о ликвидации в Приморье ячейки террористической организации "Джамаат Таухид ва Джихад" (запрещена в РФ), члены которой планировали выехать в Сирию.

"Пресечена деятельность ячейки террористической организации "Джамаат Таухид ва Джихад", действовавшей на территории Приморского края. В состав группы входили четверо граждан государств Центрально-Азиатского региона, осуществлявшие финансирование международных террористических структур", - сообщили "Интерфаксу" в Центре Общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

"Задержанные планировали совершить серию разбойных нападений на коммерсантов и выехать в Сирийскую Арабскую Республику для участия в боевых действиях на стороне МТО", - отмечается в сообщении.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий у членов ячейки изъяты: компоненты для изготовления взрывчатых веществ, травматический пистолет Макарова, переделанный под стрельбу боевыми патронами и боеприпасы к нему, религиозно-экстремистская литература, видеоматериалы, пропагандирующие деятельность ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ - ИФ), а также средства связи, использовавшиеся для общения с зарубежными эмиссарами, сообщили в ЦОС.

В отношении задержанных проводится комплекс мероприятий, направленный на установление и документирование их причастности к преступной деятельности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее власти Шри-Ланки, сообщали, что именно участники "Джамаат Таухид ва Джихад" причастны к серии терактов, в результате которых погибли более 200 человек.