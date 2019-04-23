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23.04.19 18:03
Путин и Ким Чен Ын впервые встретятся
"Дата - 25 апреля, во Владивостоке наш президент проведет переговоры с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном, который будет посещать нашу страну с визитом. Эта встреча станет первым контактом нашего президента с северокорейского лидера", - сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге во вторник.
Он подчеркнул, что северокорейская сторона особо подчеркивает, что визит в Россию Ким Чен Ын наносит сразу после переизбрания председателем Госсовета КНДР. "Хотел бы подчеркнуть и наши северокорейские друзья тоже просили это сделать, что визит к нам - это первый визит после того, как в первой половине апреля была проведена первая сессия Верховного народного собрания 14-го созыва КНДР, и на этой сессии Ким Чен Ына был переизбран председателем Госсовета КНДР. Как отмечалось нашими коллегами, первый после переизбрания визит он наносит в нашу страну", - сказал Ю.Ушаков.
Объясняя отсутствие ранее информации о дате и месте проведения переговоров В.Путина и Ким Чен Ына, Ю.Ушаков сказал, что это связано с договоренностью с северокорейской стороной.
"Хотел бы принести извинения за то, что мы и по линии пресс-службы, и по другим каналам вас не информировали о ходе подготовки к переговорам В.Путина с северокорейским лидером. Но мы так поступали в связи с тем, что была достигнута договоренность с северокорейскими коллегами о том, чтобы не передавать в СМИ информацию об этом готовящемся визите", - сказал помощник главы государства.
Российская сторона, по его словам, весьма четко выполнила эту договоренность.
Помощник президента РФ напомнил, что вопрос о визите Ким Чен Ына в Россию обсуждался неоднократно, а соответствующее приглашение было передано в 2017-2018 годах. "Долго согласовывали сроки и вот, наконец, удалось прийти к взаимному согласию", - сказал он.
Предыдущие переговоры на высшем уровне между Россией и КНДР состоялись в 2011 году, когда с лидером Ким Чен Ыном в Улан-Удэ встречался тогда президент РФ Дмитрий Медведев.
В.Путин в свою очередь посещал Северную Корею в 2000 году. "Это был первый в истории двусторонних отношений визит на высшем уровне", - напомнил помощник президента РФ.
По его словам, в 2001 году состоялись переговоры В.Путина и Ким Чен Ира - отца нынешнего лидера КНДР - в Москве, а в 2002 году - во Владивостоке.
В 2018 году Россия и КНДР отметили 70-летие установления дипломатических отношений. Именно СССР первым признал КНДР, оказывая соответствующую помощь становлению молодого государства, напомнил Ю.Ушаков.
"В 49-м году - тоже стоит вспомнить - Москву с первым зарубежным визитом посетил Ким Ир Сен - дедушка нынешнего руководителя", - сказал представитель Кремля.
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