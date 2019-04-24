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24.04.19 10:59
Ким Чен Ын планирует обсудить с Путиным ситуацию на Корейском полуострове
"Надеюсь, что этот визит будет успешным и полезным", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).
"И надеюсь, что в ходе переговоров с уважаемым президентом Путным я смогу предметно обсудить вопросы по урегулированию ситуации на Корейском полуострове и по развитию наших двусторонних отношений", - добавил северокорейский лидер.
Ранее председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики, который прибыл утром в среду с первым визитом в Россию, сказал, что был рад оказаться в РФ и остался доволен радушным приемом, сообщила пресс-служба администрации Приморского края.
"Много слышал хорошего о вашей стране и давно мечтал в ней побывать. Уже семь лет прошло, как я возглавил страну, и только сейчас смог приехать в Россию", - сказал лидер КНДР Ким Чен Ын, слова которого приводит пресс-служба администрации Приморского края.
Об этом лидер КНДР заявил во время встречи с российской делегацией на железнодорожной станции Хасан, куда прибыл в среду в 3:30 мск.
Ким Чен Ын также добавил, что его отец Ким Чен Ир питал большую любовь к России, и теперь, следуя традициям, глава государства планирует укрепить сотрудничество между странами.
"Надеюсь, что и в будущем буду посещать вашу страну, основываясь на дружественных отношениях с вашим президентом", - сказал председатель Госсовета КНДР, слова которого приводятся в сообщении.
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын прибыл утром в среду с первым визитом в Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Бронепоезд лидера КНДР остановился в 10:30 по местному времени (3:30 мск) на станции Хасан Приморского края.
На перроне лидера КНДР встречали заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, посол России в КНДР Александр Мацегора, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Стороны провели короткую встречу, в ходе которой О.Кожемяко рассказал, что приветствовал предыдущего руководителя КНДР - отца Ким Чен Ына Ким Чен Ира во время работы в Амурской области. Гость отметил, что помнит это событие по фотографиям, говорится в сообщении.
А.Козлов пожелал лидеру КНДР успешного пребывания на российской земле.
"Мы надеемся, что этот визит останется в вашем сердце, как теплое воспоминание", - цитирует А.Козлова пресс-служба администрации края.
Ким Чен Ын ответил, что этот визит в Россию - не последний.
"Это только первый шаг", - сказал он.
Во Владивосток Ким Чен Ын прибудет вечером в среду.
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