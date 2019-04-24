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24.04.19 08:54
Красная дорожка и оркестр ожидают Ким Чен Ына на железнодорожном вокзале Владивостока
Рабочие выстелили красную ковровую дорожку из выхода вокзала аэроэкспресса к первому железнодорожному пути.
На вокзале дежурят усиленные наряды полиции. Также в районе вокзала множество журналистов и телеоператоров азиатских СМИ.
Первый железнодорожный путь свободен, на остальных есть поезда.
Как ожидается, бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток ориентировочно в 16:00 (09:00 мск).
Неподалеку от железнодорожного вокзала в ожидании прибытия северокорейского лидера выстроился военный оркестр, передал корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток" с места события.
Также напротив площади у железнодорожного вокзала выстроились несколько десятков военных с Андреевским флагом.
Движение транспорта в районе железнодорожного вокзала ограничено.
Как сообщалось, Ким Чен Ын на своем бронепоезде прибыл в Россию утром в среду. На приграничной станции Хасан его встречали заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, посол России в КНДР Александр Мацегора, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Стороны провели короткую встречу.
На официальном видео встречи, распространенном пресс-службой администрации Приморского края, видно, что северокорейскому лидеру вручают букет цветов, также он пробует русский каравай, который преподносят ему девушки в национальных костюмах.
Также северокорейский лидер посетил дом российско-корейской дружбы, который называют "домик Ким Ир Сена".
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