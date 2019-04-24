Первый вице-премьер правительства Алтая подал заявление об отставке

24.04.19 09:21

© РИА Новости. Сергей Пятаков

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Первый вице-премьер Республики Алтай Роберт Пальталлер подал заявление об отставке в связи с выходом на пенсию, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" осведомленный источник в среду.

"Р.Пальталлер подал заявление об отставке, в настоящее время оно еще не подписано", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе республиканского правительства воздержались от комментариев, сообщив, что официальное заявление будет опубликовано позже.

Это первая отставка высокопоставленного чиновника после ухода прежнего главы Александра Бердникова и назначения врио Олега Хорохордина. Ранее О.Хорохордин заявлял, что пока не собирается менять правительство в регионе.

"Никаких отставок не планируется, отставка правительства не предусмотрена. Я всем предлагаю работать", - заявлял О.Хорохордин.

Р.Пальталлер в 2006 году занял пост зама правительства республики Алтай, с 2014 года он стал Первым замом правительства республики.

Как сообщалось, 20 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай 65-летнего А.Бердникова, руководившего регионом почти 13 лет.

Глава государства назначил О.Хорохордина врио главы Республики Алтай. 22 марта он был представлен правительству и депутатам региона полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергеем Меняйло.