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24.04.19 08:50
Демографическая проблема может возникнуть в Томске в ближайшие 3-5 лет
"Численность жителей не снижалась с 2005 года, в 2018 году прирост составил 1 тыс. 245 человек, общая численность населения составляет 596,5 тыс. человек. Но сохранить естественный прирост в ближайшие 3-5 лет будет тяжело, и Томск может столкнуться с потерей населения", - сказал И.Кляйн.
По его мнению, демографическую проблему можно стабилизировать с помощью социальной поддержки.
"Речь идет о дополнительных выплатах, снижении налогов на имущество для многодетных семей и так далее. В прошлом году более 75 тыс. горожан получили материальную помощь на 710 млн рублей, но этого мало ", - пояснил И.Кляйн.
Он подчеркнул, что при расширении мер соцподдержки молодежь, учащаяся в томских учебных заведениях, не будет уезжать.
Также градоначальник рассказал о проблемах с выделением земли под индивидуальное строительство многодетным жителям города. По его словам, многодетные семьи Томска массово отказываются от земельных участков в районе Кузовлевского тракта (северная окраина города) из-за отсутствия коммуникаций.
"Создание в районе Кузовлевского тракта необходимых коммуникаций потянет за собой крупные инвестиции - более 3 млрд руб. Также есть вопросы экологии. Из-за отсутствия необходимых коммуникаций многие семьи отказываются от участков. Мы предоставили 250 участков, и лишь 28 томичей согласились идти туда", - сказал И.Кляйн.
По мнению мэра, в данной ситуации необходимо рассмотреть вопрос о выплате компенсации льготникам вместо выделения земельного участка.
Как сообщалось, в июне 2018 года в ходе "прямой линии" с Владимиром Путиным многодетная жительница Томска Наталья Журова пожаловалась президенту на проблемы с получением земельного участка.
Глава региона Сергей Жвачкин встретился с Н.Журовой и пообещал ей добиться системного решения "земельного вопроса" многодетных семей.
В сентябре губернатор утвердил план мероприятий "Реализация комплекса мер по бесплатному предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей", который предполагает до 2022 года строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, формирование площадок под индивидуальное жилищное строительство и непосредственное предоставление земельных участков многодетным семьям.
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